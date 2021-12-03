Вступ України до НАТО: деякі країни продовжують дотримуватися тактики непровокування Росії

Країни НАТО на саміті у Мадриді у 2022 році мають підтвердити рішення про майбутнє членство нашої країни.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що рішення щодо вступу України до НАТО буде носити політичний характер, оскільки деякі країни продовжують дотримуватися тактики непровокування Росії у цьому питанні.

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Про це він сказав 3 грудня під час виступу у Верховній Раді на Годині запитань до уряду.

"Ухвалення рішення щодо вступу України в НАТО буде носити політичний характер. Це політичне рішення усіх країн Альянсу. І ви знаєте, що в Альянсі на сьогодні немає злагоди з цього приводу. Є деякі країни, які продовжують дотримуватися тактики "don't provoke Russia" (не провокуйте Росію). Але нам потрібно не чекати і бути готовими до вступу де-факто. Де-юре відбудеться тоді, коли буде наш з вами день", - сказав Резніков.

Нагадаємо, за підсумками попереднього саміту НАТО у Брюсселі 14 червня 2021 року наголошувалося, що Україна стане членом НАТО за допомогою реалізації Плану дій щодо членства. Президент США Джо Байден заявляв, що окупація Росією частини українських територій не впливає на вступ до НАТО, але Україна повинна очиститися від корупції.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни-члени НАТО у 2022 році надати Україні ПДЧ. Натомість президент Російської Федерації Володимир Путін неодноразово заявляв, що хоче отримати від Заходу гарантії невступу України в НАТО. На що генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг зазначив, що Росія не має права вето і сфери впливу, щоб контролювати рішення України про бажання приєднатися до Альянсу. Столтенберг констатує, що тільки Україна і 30 країн-членів вирішуватимуть, коли Україна приєднається до Альянсу.

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