Вступ України до НАТО: Кулеба розповів, чи відомі вже умови

Досі залишається невідомим, хто сформулює умови вступу до НАТО для України, які вони будуть і коли мають бути виконані.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що досі немає ясності щодо умов майбутнього членства України в НАТО. Незрозуміло, які вони і ким мають бути сформульовані.

Про це Кулеба сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

"От в цьому і проблема. Тобто коли будуть виконані умови? Що за умови? Ким вони мають бути сформульовані? Які вони? Ще раз наша позиція: існують всі умови для того, щоб запросити Україну стати членом НАТО. Тобто тут у нас взагалі принципово різні позиції. Їхня позиція – що є якісь умови, які треба виконати. Будемо працювати з союзниками для того, щоб воно все не завмерло на місці, а ми рухалися вперед", – сказав міністр.

За словами Кулеби, найбільш консервативно налаштованими щодо майбутнього членства України в НАТО були США і Німеччина, однак "не все настільки однозначно".

"Знаючи багато нюансів із того, що відбувалося за лаштунками, можу сказати, що США відіграли важливу, вирішальну роль в тому, щоб слово "запрошення" взагалі з’явилося в тексті. Не в тому формулюванні, яке нас задовольняє, але в принципі. І Німеччина теж, зрештою, не чинила цьому опір. Тому світ трошки складніший, ніж просто чорне і біле", – зазначив очільник МЗС України.

Нагадаємо, під час першого дня саміту НАТО у Вільнюсі пролунало чимало заяв, які стосувалися України, її членства в Альянсі, а також війни проти російських окупантів. У НАТО вирішили, що Україна отримає запрошення, "коли члени Альянсу дійдуть згоди, і будуть виконані умови". Водночас ПДЧ для України таки скасують.

ТСН.ua зібрали головні підсумки саміту НАТО 11 липня.

Читайте також: