Вступ України в НАТО та ЄС підтримує більшість громадян: результати соціологічного дослідження

Серед прихильників вступу до НАТО більше тих, хто заявив про намір взяти участь у референдумі, ніж серед противників.

Більшість громадян підтримують вступ України до Європейського союзу та НАТО. Також українці готові проголосувати за це на референдумі.

Про це повідомили в Офісі віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної з посиланням на останнє дослідження Центру Разумкова.

Як йдеться в соціологічному дослідженні, 53,8% мешканців країни підтримали б вступ до НАТО у разі проведення референдуму. Також 61,9% проголосували б за вступ до ЄС.

"Для відносної більшості тих, хто визначився із відповіддю, інтеграція до ЄС і НАТО є рухом в єдиному напрямі (45,6%), а 33,5% — вважають їх різними і не пов’язаними між собою процесами", - йдеться у повідомленні.

Також у дослідженні Центру Разумкова повідомляють, що якби в Україні відбувався референдум за вступ до ЄС та НАТО, то прогнозована явка була б високою. Варто зазначити, що серед прихильників вступу також більше тих, хто заявив про намір взяти участь у референдумі, ніж серед противників.

Нагадаємо, у НАТО оголосили, що Україна отримає членство через ПДЧ, а генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Росія не має права втручатися в питання вступу України в НАТО. Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна вступить до НАТО раніше, аніж стане членом Євросоюзу.

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