Вступ України до НАТО: в США зробили важливу заяву

У Вашингтоні наголошують, що Альянс - це майбутнє України.

Україна повинна виграти, розпочату Російською Федерацією війну, задля свого вступу до Північноатлантичного альянсу.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Що стосується вступу України до НАТО, то нагадаю, що і Альянс, і Сполучені Штати заявляли, що спочатку вони мають виграти цю війну", - сказав Кірбі.

З його слів, американський президент Джо Байден "вірить у те, що НАТО - це майбутнє України". Втім, наголосив Кірбі, "є багато речей, які мають бути зроблені, перш ніж вони зможуть приєднатися до Альянсу".

"Вони можуть подати заявку на вступ до НАТО. Ми вважаємо, що НАТО - це майбутнє України. Ми будемо працювати з ними на кожному кроці, щоб цього досягти", - наголосив Кірбі.

Також представник Білого дому зауважив, що після закінчення війни в України "однаково залишиться протяжний кордон із Росією". Крім того, буде існувати "загроза безпеці для українського народу".

Кірбі наголосив, що двостороння угода про безпеку допоможе Україні захистити себе, поки вони працюють над забезпеченням "усього необхідного".

Нагадаємо, днями США та Україна підписали безпекову угоду - це ще один крок до НАТО. Ця 10-річна двостороння угода про безпеку спрямовану на посилення захисту України від російських загарбників.

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