Вступ України до ЄС: Макрон не вважає можливим розгляд заявки країни, яка перебуває у стані війни

Вступ України до ЄС: Макрон не вважає можливим розгляд заявки країни, яка перебуває у стані війни

Одразу два європейських лідера не бачать можливості якнайшвидшого приєднання України до ЄС.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає нереальним вести переговори про вступ в ЄС з країною, яка перебуває у стані війни.

Про це Макрон заявив у четвер, 10 березня, перед початком саміту лідерів ЄС у Версалі.

"Чи можемо ми відкривати процедуру приєднання з країною, яка перебуває у стані війни? Я так не думаю", - сказав Еммануель Макрон.

Однак він зазначив, що прагне надіслати "сильний сигнал" Україні, Молдові та Грузії, які нещодавно подали заявки на членство.

Невтішну заяву щодо можливого вступу України до ЄС зробив також прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Він не бачить можливості швидкого приєднання країни до організації, заявляючи, що такої прискореної процедури вступу не існує.

"Не повинно бути жодних сумнівів у тому, що Нідерланди і Україна стоять пліч-о-пліч, але немає такої речі, як прискорений вступ. Його не існує", - заявив нідерландський прем’єр на саміті.

Рютте сказав, що всі країни Західної Європи, з якими він розмовляє, кажуть, що не варто намагатися запровадити прискорену процедуру чи прискорений процес приєднання.

"Але питання про те, за чи проти членства України, наразі не стоїть", - сказав він.

Нагадаємо, що напередодні президент України Володимир Зеленський поспілкувався з з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та лідером Франції Еммануелем Макроном.