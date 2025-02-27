Вступ України до ЄС має бути прискорено: прем'єр Ірландії прокоментував зустріч із Зеленським

Міхал Мартін вважає, що членство в ЄС буде для України однією з гарантій безпеки.

Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін заявив, що у нього була "дуже тепла" та "дуже хороша" зустріч з президентом України Володимиром Зеленським в аеропорту Шеннон. Український лідер зробив в Ірландії коротку зупинку на шляху до США, де він має зустрітися з президентом Дональдом Трампом.

Про це повідомляє RTE.

Ірландський прем'єр у відповідь на запитання журналістів підкреслив, що поділяє позицію Зеленського, що будь-яка мирна угода, яка покладе край трирічній війні, має бути "стійкою, всеосяжною і довгостроковою". За словами Мартіна, це можливо лише за наявності "значних гарантій безпеки, що лежать в основі будь-якого припинення вогню і зрештою миру".

Крім того, ірландський політик упевнений, що певні гарантії безпеки Україні надасть членство в ЄС, окрім того, що євроінтеграція "відкриє низку можливостей" для української економіки.

"Ми ясно дали зрозуміти, що рішуче наполягатимемо на прискоренні термінів вступу України до ЄС", – заявив Мартін.

Він додав, що війну в Україні не можна "заморозити", тому метою всіх учасників переговорів має бути "всеосяжна та міцна" мирна угода. Водночас Мартін не виключив участі Ірландії у миротворчій місії, але зазначив, що "зараз не на часі" обговорювати це.

Він додав, що бажає президенту Зеленському успіхів у його переговорах із Трампом. На запитання, чи є Трамп союзником Європи, прем'єр-міністр відповів, що американський президент є "союзником світу".

Нагадаємо, Зеленський розкрив деталі переговорів із лідером Ірландії. Крім кроків для закінчення війни, лідери держав обговорили участь Ірландії в коаліції з розмінування та в тренувальних місіях ЄС.

Читайте також: