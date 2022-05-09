Вступ України до ЄС може тривати роками: Макрон пропонує низку ініціатив, аби прискорити процес

Вступ України до ЄС може тривати роками: Макрон пропонує низку ініціатив, аби прискорити процес

Вступ України до складу Європейського союзу, відповідно до чинних правил, може тривати роками і навіть десятиліттями.

Аби дещо пожвавити процес вступу України до ЄС, президент Франції Еммануель Макрон запропонував створити "європейську політичну спільноту", яка могла б прийняти до лав українську державу.

Про це очільник Франції заявив 9 травня на засіданні Європарламенту у Страсбурзі.

Макрон закликав створити "нову організацію європейської політичної спільноти". За його словами, ця організація вітала б у своїх лавах Україну.

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"Україна завдяки своїй боротьбі та мужності вже є ключовим членом нашого союзу", - сказав президент Франції.

Водночас, Макрон зауважив, що процес вступу зазвичай займає роки, згідно з чинними нормами. У зв'язку з цим президент Франції закликав до масштабніших реформ для оновлення ЄС.

"Ми знаємо, що процес вступу до ЄС може тривати багато років і навіть десятиліття. Будемо чесними, Євросоюз не може бути в короткостроковій перспективі єдиним засобом структурування європейського континенту... Нам потрібно реформувати наші тексти – це очевидно", - заявив президент Франції.

Нагадаємо, посол ЄС повідомив, після чого буде ухвалено рішення про вступ України до Євросоюзу.