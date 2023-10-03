Вступ України до ЄС: Прага зробила заяву про початок переговорів

Україні ще деякий час буде потрібна допомога ЄС, вважає чеський політик.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський висловив думку про те, що переговори про вступ України до ЄС мають бути розпочаті восени цього року або на початку 2024-го.

Про це він сказав на зустріч Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Києві, повідомляє видання ČTK.

Політик висловив думку, що що Україні ще деякий час буде потрібна допомога Європейського Союзу.

"Якщо Україна буде в Європейському Союзі, то це буде чіткою гарантією безпеки. Однак, це правда, що Україна повинна змінитися, адаптувати своє законодавство до законодавства ЄС - це довгий шлях", - сказав міністр.

За його словами, Прага відстоює позицію, що переговори про вступ до ЄС з Україною мають розпочатися восени або на початку наступного року. Ліпавський каже, що Європа зацікавлена в тому, щоб Україна змогла прийняти всі стандарти та адаптувати правову систему.

"Це технічний процес, під час якого буде оцінено, наскільки Україна готова. Буде зрозуміло, над чим їй ще треба попрацювати", - наголосив він.

Нагадаємо, очільник євродипломатії Жозеп Боррель заявив, що найсильнішим безпековим зобов'язанням для України може стати вступ країни до Європейського союзу.

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