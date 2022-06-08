Вступ України до ЄС: разом з Дудою в агітаційне турне мала їхати президентка Словаччини

Вступ України до ЄС: разом з Дудою в агітаційне турне мала їхати президентка Словаччини

Президент Зеленський зазначив, що у червні Україна має отримати рішення щодо кандидатства в члени ЄС.

Президент Володимир Зеленський подякував своєму польському колезі Анджею Дуді, "другу всіх українців", за те, що він вирушив у спеціальну поїздку країнами Європи для підтримки європейської перспективи України.

Про це він сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері 8 червня.

"Саме в цьому червні маємо отримати рішення щодо кандидатства. І всі наші друзі, всі наші дипломати зараз працюють для цього, працюють на повну", – зазначив президент.

За словами Зеленського, разом з Анджеєм Дудою мала поїхати й президентка Словаччини Зузана Чапутова. Але їй завадив позитивний тест на COVID-19.

"Що ж, такі умови нашого життя зараз. Бажаю Зузані якнайшвидшого одужання", – підсумував глава держави.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський очікує, що у червні з'явиться історичне рішення про надання Україні для статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.

Своєю чергою Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата у члени ЄС.

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