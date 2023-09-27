Вступ України до ЄС відбуватиметься дуже повільно – євродепутат назвав причину

Європейський політик пояснив, з якими перешкодами може зіткнутися Україна на шляху при вступі до ЄС.

Німецький євродепутат Міхаел Галер вважає, вступ України до Євросоюзу буде відбуватися дуже повільно, якщо все залежатиме від одностайності голосів.

Про це він розповів 24 "Каналу".

Польський уряд заявив, що заблокує вступ України до ЄС, якщо Спільна аграрна політика ЄС не буде реформована. Міхаел Галер виступає за те, щоб змінити процес голосування у Європейській Раді.

"Я впевнений, що з нашого боку також будуть люди, які інвестуватимуть в українське сільське господарство, і тоді відновиться сільськогосподарський сектор. І врешті-решт, я думаю, що великі підприємства в Україні вже зараз набагато прибутковіші, ніж підприємства в Польщі, де фермерство дуже мале, але це також не означає, що вони потребують менше субсидій чи підтримки", – сказав євродепутат.

За словами Галера, одноголосне рішення ЄС щодо приєднання України займе значно більше часу. Тому процес голосування в Раді ЄС має бути простішим та швидшим, без довгих обговорень.

"Я думаю, що ми більше не можемо чекати й будь-яке майбутнє головування Європейської ради буде змушене спостерігати під час дискусій, хто підтримує пропозицію, а потім ставити галочку навпроти цієї країни. І в той момент, коли кваліфікована більшість "дзенькне", рішення буде прийнято. Це мій спосіб позбутися тривалих обговорень. Я думаю, що це має бути частиною практики й частиною зовнішньої політики. Держави-члени ЄС погодилися на голосування кваліфікованою більшістю в тих сферах, які впливають на нас щодня у повсякденному житті", – сказав він.

Міхаел Галер також зазначив, що наразі тривають дебати щодо того, щоб не голосувати одностайно щодо вступу України в ЄС.

Нагадаємо, голова Європарламенту Роберта Мецола заявила, що Євросоюз може розпочати переговори з Україною про членство до Різдва.

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