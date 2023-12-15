Вступ України до ЄС затягнеться: The Times оцінило, чому і наскільки

Автори статті вважають, що вступ України до ЄС призвів би до найрадикальніших змін у блоці за останні десятиліття.

Через низку проблем вступ України до Євросоюзу може бути відтермінований щонайменше до 2030 року. Не виключено, що Київ може чекатиме і до наступного десятиліття.

Про це пише The Times.

Автори матеріалу вказують, що суперечки на саміті ЄС щодо перегляду витрат – це дрібниці порівняно з тим, що вартість членства України у блоці може стати у 186 млрд євро. Саме таку суму повинні будуть віддати потужні країни Євросоюзу.

Більшість європейських держав також побоюються втратити право національного вето у таких питаннях, як майбутні бюджети або розширення блоку.

Зазначається, що членство в ЄС має як тактичний, так і геополітичний характер. Це допомогло б зміцнити Україну, закріпивши її позиції на Заході перед можливим переобрання Дональда Трампа на пост президента США. Цей політик чітко заявив, що прагне припинити фінансування української армії.

"Україна є частиною геополітичної сфери Європи. Так само, як і західні Балкани, Туреччина та Кавказ... Це піднімає ще одне питання: чи можна дозволити Україні перестрибнути через чергу, коли потреба у прийнятті Сербії, Албанії та Боснії є ще більш нагальною?" – ставлять запитання автори публікації.

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У статті також звертається увага, що вступ країни такого розміру і стратегічного значення, як Україна, призвів би до найрадикальніших змін у ЄС за останні десятиліття. Держава була найбіднішою країною в Європі ще навіть до російського вторгнення на її територію.

Виникає запитання, наскільки серйозно ЄС налаштований щодо вступу України до блоку.

Нагадаємо, ЄС готовий почати переговори з Україною про її членство вже 18 грудня. Таку заяву зробив прем'єр Бельгії Александер Де Кроо.

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