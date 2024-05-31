Вступ України в НАТО: чи існує тиск на Зеленського з боку західних партнерів — Подоляк

Представник Офісу президента спростував чутки про вимогу західних партнерів до Зеленського не ставити питання щодо часу прийняття України до Альянсу.

Західні партнери не можуть ставити президенту Зеленському вимогу не поспішати із переговорами про членство в НАТО, однак сам Альянс повинен змінитися для присутності в ньому України.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю “24 каналу”

Чи існує тиск на Зеленського

Представник Офісу президента спростував чутки про вимогу західних партнерів до Зеленського не ставити питання щодо часу прийняття України до Альянсу.

За його словами, суб'єктність президента Зеленського сьогодні на іншому рівні, щоб “йому хтось міг щось сказати, не враховуючи стратегію України щодо виходу з війни на своїх умовах і продовження розвитку з погляду безпекових контурів”.

“Зеленський проводитиме ті чи інші переговори, виходячи зі стратегічного бачення безпекового майбутнього України. І наші партнери це розуміють”, - запевнив Подоляк.

Він наголосив, що потрібно продовжувати наполегливо вести переговори з Альянсом, пояснюючи взаємну потребу України в НАТО та НАТО в Україні.

“Але виходимо з того, що НАТО потрібно дати час, щоб вони все ж таки змінили свою внутрішню філософію та парадигму. І вони до цього йдуть”, - зазначив Подоляк.

Які зміни потрібні НАТО

Михайло Подоляк вважає, що лідери країн Альянсу повинні усвідомити, що теперішня війна в Україні є війною проти “ворогів НАТО”, серед яких - Росія, Іран, КНДР та різні проксі-групи на кшталт ХАМАСу.

“Це треба усвідомити й тоді зовсім інакше дивитись на роль України; забезпечення України, бо це вже має бути невід’ємною частиною НАТО. Чи готове НАТО до цього? Ні, в управлінському сенсі не готове”, - стверджує речник ОП.

Також читайте Війська НАТО в Україні: які країни та за яких умов готові надіслати своїх солдатів

За його словами, останні 15 років Альянс виконував функції “політичного клубу”.

“Європейські країни практично вважали, що є армія Сполучених Штатів, яка може вирішувати експедиційні завдання на інших континентах. Тому не треба фінансувати ні військове виробництво, ні армії, ні спільні армії тощо. Сьогодні це все переформатовується, і НАТО стає дедалі більш схожим на саме військовий блок. Але, з іншого боку, зрозуміло, що під час війни він не готовий до прийняття відповідних жорстких рішень”, - наголосив Подоляк.

Гарантії безпеки — прообраз нового Альянсу

Михайло Подоляк назвав теперішні договори про гарантії безпеки прообразом нового альянсу.

“Що таке гарантії безпеки з юридичного та фінансового погляду? Це чітко розписана на календарний певний термін – рік, два, три – кількість зброї з урахуванням військових спроможностей тієї чи іншої країни та інвестиції в ці види зброї. І це чітко говорить про те, на що ми можемо розраховувати. Також це тісна інтеграція України зі збройними силами НАТО. Тобто ми використовуємо всю техніку; йде навчання. Ми фактично вже імплементовані в систему натівського зразка”, - зазначив він.

Також речник ОП відзначив управлінську координацію між Генштабом ЗСУ і об'єднаними штабами країн НАТО, обмін розвідувальними даними та консультативні переговори.

“Інтеграція йде. Фактично вона потужніша, ніж все, що могли уявити півтора року тому”, - підсумував Подоляк.

Нагадаємо, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков звинуватив країни НАТО у провокуванні нового рівня напруженості і підштовхуванні України до продовження “безглуздої війни”.

Читайте також: