Вступ України в НАТО в обмін на території: МЗС висловило свою позицію

МЗС України засуджує пропозиції про обговорення членства в НАТО в обмін на територіальні поступки Росії.

Розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини наших територій є абсолютно неприйнятними.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, коментуючи заяву голови секретаріату генсека НАТО Столтенберга Стіана Єнсена.

Він наголосив, що свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії.

"Завжди виходили з того, що Альянс, як і Україна, територіями не торгують. Натомість, в інтересах євроатлантичної безпеки обговорювати шляхи пришвидшення перемоги України та набуття нею повноправного членства в НАТО", – каже Ніколенко.

Представник МЗС додав, що Україна і надалі налаштована на подальше плідне співробітництво із секретаріатом НАТО задля досягненні цих цілей.

Нагадаємо, що голова секретаріату генсека НАТО Єнса Столтенберга Стіан Єнсен заявив, що Україна може вступити до Альянсу в обмін на частину своїх територій.

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