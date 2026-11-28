Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Україна продовжує обговорювати із США та європейськими партнерами гарантії безпеки, однак питання членства в НАТО наразі не стоїть на порядку денному цих переговорів.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю BBC.

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За його словами, адміністрація Дональда Трампа обережно ставиться до питання вступу України до Альянсу, а чіткої пропозиції від американського президента Київ поки не почув.

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Водночас Зеленський наголосив, що членство в НАТО було б важливим не лише для оборони України, а й для її майбутньої відбудови та залучення інвесторів.

«Звісно, це важливо для нашого народу. Це сигнал для відбудови, для інвесторів. Це гарантії, реальні гарантії», — зазначив президент.

Він додав, що наразі сторони обговорюють саме гарантії безпеки, а не вступ України до НАТО.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що одразу кілька країн-членів Альянсу наразі гальмують питання вступу України до НАТО. Йдеться, зокрема, про такі країни, як Німеччина, Словаччина, Угорщина та США. Саме вони, за його словами, стримують просування рішення про членство України.

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До слова, європейські чиновники прагнуть створити або зміцнити альтернативні структури, щоб не втратити можливість спільної оборони у разі розпаду НАТО.

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