Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що повноцінне членство в НАТО залишається найкращою гарантією безпеки для України та Європи.

Про це повідомив президент під час спілкування з журналістами.

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«Питання НАТО піднімалось на „коаліції охочих“ не перший раз. І Франція, і інші союзники розуміють, що найзрозуміліші гарантії безпеки для України — це членство України в НАТО. І найзрозуміліше посилення НАТО — це взяти Україну і мати таку армію, як українська, серед союзників. Безумовно, це влаштовує обидві сторони: і Україну, і НАТО. Чи будемо ми в НАТО, чи не будемо, тому що все це залежить від того, коли і як закінчиться ця війна», — сказав президент.



«Ну і, безумовно, якщо говорити з практичної точки зору, це більш дешева модель, тому що окрема українська армія без НАТО повинна мати не тільки мільйонну армію, відповідну авіацію, відповідну артилерію, й відповідну кількість ракет, можливість захищати небо самостійно», — додав він.

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Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що одразу кілька країн-членів Альянсу наразі гальмують питання вступу України до НАТО. Йдеться, зокрема, про такі країни, як Німеччина, Словаччина, Угорщина та США. Саме вони, за його словами, стримують просування рішення про членство України.

До слова, європейські чиновники прагнуть створити або зміцнити альтернативні структури, щоб не втратити можливість спільної оборони у разі розпаду НАТО.

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