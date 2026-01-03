Вступ України в ЄС / © ТСН.ua

Вступ України до ЄС до 1 січня 2027 року, який фігурує в останньому проєкті мирного плану, теоретично можливий.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка на пресконференції, передає видання «Новини.LIVE».

При цьому урядовець наголосив, що, за базовим сценарієм, який восени минулого року озвучила Єврокомісія, передбачено вступ України до ЄС у 2030 році.

Тарас Качка зазначив, що тоді йшлося про завершення підготовки до кінця 2027 року, щоб у 2028-му році вийти на завершення переговорів, зокрема, щодо міжнародного договору про умови вступу до Європейського Союзу, який ще потрібно буде ратифікувати.

«Оці елементи — міжнародний договір, ратифікація — однозначно можна політично скоротити, тому та більш амбітна цифра, яка зараз обговорюється в рамках мирного плану, теж є реалістичною. Є вже певні розуміння, як цей календар можна скоротити. Це дуже теоретично, надзвичайно рекордно, але можливо», — заявив віце-прем’єр.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що вступ України до Європейського Союзу може бути значно прискорений.