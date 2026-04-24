Вступ України до ЄС "без права голосу": Мерц зробив несподівану пропозицію

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц / © Associated Press

Реклама

У п’ятницю, 24 квітня, після саміту лідерів ЄС у Нікосії канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про неможливість швидкого вступу України до Євросоюзу, запропонувавши натомість часткову поступову інтеграцію до європейських інституцій. Президент Володимир Зеленський категорично відкинув цю ідею під час спільної вечері з главами держав, наголосивши на необхідності отримання повноправного членства в обмін на реальний захист європейських кордонів від російської агресії.

Про деталі нової стратегії німецького уряду та проміжні кроки для євроінтеграційної політики Києва пише Deutsche Welle.

Пропозиція Мерца та етапи зближення

Німецький лідер вважає, що негайне приєднання Києва до спільноти наразі є нереалістичним сценарієм, тому Європі потрібен тривалий процес поступового зближення. Як проміжний крок він розглядає запрошення українського президента на засідання Європейської Ради, але суворо без права голосувати за спільні рішення, або ж точкове залучення країни до окремих політичних сфер залежно від темпів впровадження внутрішніх реформ.

Реклама

Політик підкреслив, що така обмежена взаємодія має прискорити офіційні переговори та стати своєрідним містком до фінальної мети повноцінного вступу.

Реакція Зеленського та побоювання Європи

Український лідер не погодився з ідеєю обмеженої чи символічної участі, закликавши європейських партнерів надати конкретний графік та реальні обіцянки.

«Україна захищає себе, безумовно, захищає Європу. І захищає Європу не символічно, а реально гинуть люди», — заявив глава держави під час спілкування з журналістами.

Варто зазначити, що багаторічне блокування євроінтеграції з боку Угорщини має послабитися після нищівної поразки уряду Віктора Орбана та приходу до влади проєвропейського політика Петера Мадяра. Втім, за інформацією аналітиків, деякі інші держави-члени ЄС досі висловлюють серйозне занепокоєння через ризики прискореного вступу України до спільноти.

Реклама

Переговори про вступ України до ЄС — останні новини

На тлі цих дискусій стало відомо, що лідери Євросоюзу погодили відкриття першого кластера переговорів щодо вступу України найближчими тижнями, оскільки держава виконала всі необхідні умови. Очікується, що офіційний процес розпочнеться вже у травні, що має запобігти подальшим спробам Росії блокувати український рух до європейської родини.

Раніше в кулуарах ЄС активно обговорювали концепцію «зворотного розширення», яка передбачала прийняття нових країн без права вето на початкових етапах. Утім, більшість країн-членів не підтримали такий формат прискореного приєднання «авансом», який би теоретично дозволив Києву стати частиною блоку до 2027 року.

Водночас європейські військові високо оцінюють здатність української армії протистояти значно більшому ворогу, що напряму впливає на загальну оцінку готовності країни до євроінтеграції. Голова Військового комітету ЄС генерал Шон Кленсі наголосив, що ЗСУ зупинили наступ росіян і стабілізували лінію фронту виключно завдяки своїй здатності до швидкої адаптації.

За словами європейського генерала, саме безпрецедентні інновації, інтеграція нових оборонних рішень та нестандартні підходи дозволили українцям нівелювати перевагу агресора в ресурсах і чисельності. Така висока гнучкість військового керівництва відіграла ключову роль у тому, що активні ворожі штурми не призводять до суттєвих змін на полі бою.