Вступ України до ЄС до 2027 року: чи обговорюють такий пункт на мирних переговорах зі США

У межах мирних переговорів щодо завершення війни американська та українська команди обговорюють прискорений вступ України до Європейського Союзу до 2027 року.

Про це у п’ятницю, 12 грудня, повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.

Як повідомили Financial Times джерела, ознайомлені зі змістом документа, вступ до ЄС до 1 січня 2027 року зазначено в останньому проєкті мирної пропозиції для України, який обговорюється американськими та українськими посадовцями за підтримки Брюсселя.

Це рішення може суттєво змінити процедури вступу, адже вимагатиме перегляду всього процесу з боку Європейського Союзу. Наразі, зазначає FT, Київ не завершив жодного з 36 етапів вступу до ЄС.

Однак посадовці, які підтримують вступ України до ЄС, вважають, що включення цього питання до мирної угоди зробить членство для Києва доконаним фактом. Вони наголошують, що Брюссель, ймовірно, не захоче ставити під загрозу мирний процес, виступаючи проти такої швидкої інтеграції.

Завдяки підтримці США президент Дональд Трамп міг би також вплинути на угорського прем’єра Віктора Орбана, який раніше гальмував процес вступу України до ЄС, і попросити його зняти вето.

Водночас Радіо Свобода з посиланням на чиновника ЄС повідомляє, що під час переговорів "коаліції охочих" напередодні обговорювали членство України в ЄС як важливу гарантію безпеки на майбутнє, але «це питання не було головним» у розмові і 2027 рік не згадувався.

Раніше Euronews повідомив, що представники України та Європейського Союзу схвалили план із десяти пунктів, який дозволить Києву підготуватися до вступу в ЄС попри вето, яке наклала Угорщина на офіційний початок переговорів.

Нагадаємо, Україна має значний успіх у наближенні до членства в ЄС і може завершити переговори про приєднання вже 2028 року, після чого знадобиться ще кілька років для доопрацювання фінального договору. Швидкість цього процесу переважно залежить від виконання внутрішніх реформ, а також від динаміки країн-членів ЄС.