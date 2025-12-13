ТСН у соціальних мережах

Політика
125
1 хв

Вступ України до ЄС до 2027 року дипломати назвали " нісенітницею"

Європейські чиновники заявляють, що потенційний вступ України до ЄС до 1 січня 2027 року, що, за даними ЗМІ, фігурує в останньому проєкті мирної пропозиції, нереальний.

Анастасія Павленко
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
У проєкті мирної угоди з’явився пункт про вступ України до ЄС

У проєкті мирної угоди з’явився пункт про вступ України до ЄС / © Getty Images

Пропозиція США прискорити вступ України до Європейського Союзу вже до січня 2027 року викликала різку критику серед європейських дипломатів та чиновників.

Про це повідомляє The Guardian.

Відповідний пункт міститься в останньому американському плані щодо припинення війни між Україною та Росією, який активно обговорюється на міжнародній арені.

«2027 рік — це завтра», — заявив один із чиновників ЄС, наголосивши, що вступ до союзу не може бути прискорений штучно, без виконання всіх необхідних процедур.

Європейські дипломати також розкритикували підхід США, наголосивши, що він ігнорує внутрішні реалії та політичні нюанси Євросоюзу.

«Ніби американці збираються вирішувати за нас», — зазначив один із співрозмовників, висловлюючи обурення тим, що Вашингтон намагається диктувати терміни.

Інший європейський дипломат назвав пропозицію «нісенітницею», наголосивши, що в ЄС поки немає достатнього «апетиту до розширення», а Україна має пройти довгий і складний шлях, перш ніж стати повноцінним членом союза.

Нагадаємо, в останньому проєкті мирної пропозиції, який українські та європейські чиновники представили Вашингтону, міститься пункт про те, що Україна має приєднатися до ЄС до 1 січня 2027 року, йдеться у публікації видання Financial Times. План є переглянутою версією пропозицій адміністрації Трампа щодо припинення війни. Остання версія з’явилася в той час, коли Дональд Трамп посилює тиск на президента Володимира Зеленського, щоб той пішов на мирну угоду.

125
