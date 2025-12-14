ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
711
Час на прочитання
1 хв

Вступ України до ЄС: литовський політик зробив різку заяву

Депутат Європарламенту вважає, що тільки Україна може вирішувати, до яких блоків вступати чи не вступати.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Україна може вступити в ЄС

Україна може вступити в ЄС / © Reuters

Вступ до ЄС стосується лише самого Євросоюзу та країн, які хочуть до нього долучитися.

Про це заявив в етері КИЇВ24 литовський політик та депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс.

Політик звернув увагу на доктрину національної безпеки США, де нібито йдеться, що Євросоюз — нібито вмираюча цивілізація, але раптом хоче прийняти Україну.

«Така риторика свідчить, що в адміністрації Трампа немає жодного розуміння про Євросоюз», — заначив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати можуть повпливати на рішення «деяких держав», які проти вступу України в Євросоюз.

Європейські чиновники заявляють, що потенційний вступ України до ЄС до 1 січня 2027 року, що, за даними ЗМІ, фігурує в останньому проєкті мирної пропозиції, нереальний.

Раніше премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну «невизначеним утворенням». Також він заявляв, що членство України у Євросоюзі означало б «стан війни» ЄС із Росією та війну на території Угорщини.

Дата публікації
Кількість переглядів
711
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie