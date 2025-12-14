Вступ України до ЄС: литовський політик зробив різку заяву

Україна може вступити в ЄС / © Reuters

Реклама

Вступ до ЄС стосується лише самого Євросоюзу та країн, які хочуть до нього долучитися.

Про це заявив в етері КИЇВ24 литовський політик та депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс.

Політик звернув увагу на доктрину національної безпеки США, де нібито йдеться, що Євросоюз — нібито вмираюча цивілізація, але раптом хоче прийняти Україну.

Реклама

«Така риторика свідчить, що в адміністрації Трампа немає жодного розуміння про Євросоюз», — заначив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати можуть повпливати на рішення «деяких держав», які проти вступу України в Євросоюз.

Європейські чиновники заявляють, що потенційний вступ України до ЄС до 1 січня 2027 року, що, за даними ЗМІ, фігурує в останньому проєкті мирної пропозиції, нереальний.

Раніше премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну «невизначеним утворенням». Також він заявляв, що членство України у Євросоюзі означало б «стан війни» ЄС із Росією та війну на території Угорщини.