Вступ України до ЄС: литовський політик зробив різку заяву
Депутат Європарламенту вважає, що тільки Україна може вирішувати, до яких блоків вступати чи не вступати.
Вступ до ЄС стосується лише самого Євросоюзу та країн, які хочуть до нього долучитися.
Про це заявив в етері КИЇВ24 литовський політик та депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс.
Політик звернув увагу на доктрину національної безпеки США, де нібито йдеться, що Євросоюз — нібито вмираюча цивілізація, але раптом хоче прийняти Україну.
«Така риторика свідчить, що в адміністрації Трампа немає жодного розуміння про Євросоюз», — заначив він.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати можуть повпливати на рішення «деяких держав», які проти вступу України в Євросоюз.
Європейські чиновники заявляють, що потенційний вступ України до ЄС до 1 січня 2027 року, що, за даними ЗМІ, фігурує в останньому проєкті мирної пропозиції, нереальний.
Раніше премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну «невизначеним утворенням». Також він заявляв, що членство України у Євросоюзі означало б «стан війни» ЄС із Росією та війну на території Угорщини.