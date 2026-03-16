Вступ України до ЄС може пришвидшитись: яку дату називають найреалістичнішою

Попри дискусії в кулуарах ЄС, українська сторона наполягає на швидших темпах інтеграції. Запропоновані терміни у 10 чи 20 років є занадто довгими для країни, що перебуває у стані трансформації. Україна може підписати договір про вступ вже наступного року.

Анастасія Павленко
Деякі країни Європейського Союзу пропонують Україні зачекати з повноправним членством від 10 до 20 років, щоб переконатися у незворотності проведених реформ.

Про це віцепрем’єр Тарас Качка заявив в інтерв’ю для «РБК-Україна».

З його слів, такий тривалий термін є неприйнятним для Києва, проте існують інші механізми контролю, які можуть задовольнити партнерів.

«Ми можемо швидко рухатись. Все, що від нас просять — це реалістичні речі, це вимагає нормальної роботи Верховної Ради, уряду, інших інституцій. А далі Україна і 27 держав-членів ЄС сідають разом, створюється робоча група по написанню договору про умови вступу в Європейський Союз. І ось там все визначається: які перехідні періоди, що діє, що не діє. Ми скорочуємо шлях таким чином, щоб вже в 27-му році було можливим підписати сам договір про вступ», — пояснив він.

Зі слів віцепрем’єра, такі впливові держави як Німеччина ставлять на перше місце фактор довіри до інституцій. Європейські партнери хочуть бачити не лише ухвалення законів, а і їхню тривалу стабільну роботу на практиці.

Європейський Союз готує низку варіантів, які дозволять закріпити членство України в майбутній мирній угоді, пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Серед варіантів, які розглядаються, — надання Києву захисту, що забезпечується членством у ЄС, а також негайного доступу до деяких прав членства.

Проєкт мирного плану з 20 пунктів, над яким Україна працює переважно разом зі США, передбачає членство в ЄС 2027 року, а Київ тим часом отримає деякі переваги членства у проміжний період.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна прагне приєднатися до блоку до цього року, оскільки членство є ключовою гарантією безпеки.

Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії, а також дозвіл на початок переговорів про вступ — наприкінці 2023-го. Формальні переговори розпочалися 2024 року, але процес загальмувала Угорщина. Членство в ЄС зазвичай триває роками, і прогрес вимагає підтримки всіх держав-членів Євросоюзу.

