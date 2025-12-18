Вступ України до ЄС можуть прискорити: Зеленський назвав головну умову

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вступ України до Європейського Союзу може бути значно прискорений.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

Голова держави підкреслив, що темпи інтеграції залежать від конкретних кроків української влади та лідерів країн-членів, якщо процес не стикатиметься з політичними перепонами.

Реклама

За словами президента, Україна чітко розуміє логіку вимог, що стосуються законодавчих змін та впровадження внутрішніх реформ. Проте він наголосив на неприпустимості політичного блокування, яке не має нічого спільного з готовністю країни до вступу.

Зеленський зазначив, що інформація про те, хто саме створює штучні бар’єри на шляху Києва, є відкритою. Він акцентував на тому, що деякі члени Євросоюзу гальмують процес саме через політичні причини, ігноруючи реальні успіхи України в адаптації законодавства до стандартів ЄС.

Чому членство в ЄС важливе для України

Президент розглядає євроінтеграцію не лише як економічний чи політичний проєкт. Для України це невід’ємна частина гарантій безпеки, яка доповнює домовленості з ключовими союзниками, зокрема зі США.

«Для нас членство в Європейському Союзі — це гарантії безпеки не тільки економічні, а й політичні та геополітичні. Якщо від США ми очікуємо конкретних деталей у гарантіях, за які зараз боремося, то від Європейського Союзу — це саме гарантоване членство», — підкреслив Зеленський.

Реклама

Зеленський наголосив на важливості визначення конкретних термінів вступу. Хоча остаточне рішення за лідерами Євросоюзу, Україна наполягає, щоб цей процес не залежав від зовнішнього впливу, зокрема від позиції Росії чи тих сил, які намагаються заблокувати розвиток держави.

Нагадаємо, Зеленський попередив про серйозні наслідки у разі відсутності фінансової підтримки з боку Європейського Союзу. Глава держави наголосив, що без допомоги Україні буде значно складніше стримувати російську агресію, а в такому разі ЄС ризикує «платити кров’ю, а не грошима».