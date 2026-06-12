Вступ України до ЄС: названа дата початку переговорів

ЄС 15 червня офіційно відкриє переговори про вступ України / © ТСН.ua

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ЄС офіційно розпочне переговори про вступ України та Молдови 15 червня.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Усі держави-члени погодилися відкрити перший кластер. Він охоплює основні цінності та принципи, на яких побудовано ЄС, від верховенства права до сильних демократичних інституцій.

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Кіпрське головування заявило, що пишається тим, що сприяло настанню цього історичного моменту.

«Як головування, ми інтенсивно працювали над досягненням цього результату. Це знакова подія та визнання прагнень, стійкості та наполегливої праці двох країн-кандидатів, які обрали Європу та її цінності. Здійснюючи цей важливий крок разом, ми ще раз підтверджуємо, що Європейський Союз найсильніший, коли він є єдиним, принциповим та відкритим для тих, хто відданий його цінностям», — йдеться у повідомленні.

Реакція президента Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цю новину. Він зазначив, що наша країна виконує всі взяті зобов’язання на шляху до вступу до ЄС.

«Дякую всім нашим людям, які бʼються заради України, працюють на нашу державу і допомагають захищати наші національні інтереси. І дякую всім нашим партнерам в ЄС і кожному лідеру особисто за цей сильний крок заради Європи. Україна захищає себе і тим самим усю Європу — ідею, що європейські народи можуть жити обʼєднано, вільно та у мирі. Як ми і говорили, Україна виконує те, що необхідно, і важливо, що ЄС теж дотримується слова. Відкриття першого кластера є значною політичною та моральною підтримкою для нашої держави і людей.

Дякуємо Європі і за всю іншу підтримку, яка є справді лідерською та допомагає нам захищати життя. Зроблено і все для відкриття наступних кластерів. Вітаємо також і Молдову із цим кроком, який ми робимо спільно», — написав він.

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Вступ України до ЄС — останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у листі до лідерів ЄС заявив, що пропозиція Німеччини надати Україні статус «асоційованого члена» Європейського Союзу є «несправедливою», оскільки це позбавить Київ права голосу в рамках блоку.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував дозволити Україні брати участь у засіданнях ЄС без права голосу як проміжний крок до повноправного членства в Євросоюзу.

Напередодні Financial Times написала, що Франція та Німеччина, відкинувши пропозиції Єврокомісії, пропонують надати Україні «символічне» членство в ЄС, що виключає доступ Києва до спільного бюджету блоку та право голосу під час ухвалення рішень до набуття повноцінного членства. В Берліні взагалі наполягають на статусі «асоційованого члена» для України, в Парижі — «інтегрованої держави».

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