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Вступ України до ЄС: Сибіга зробив важливу заяву про переговори
Київ зробив ще один крок до членства в ЄС. Міністр закордонних справ заявив, що Україна вже може розпочати переговори про вступ.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про готовність Києва відкрити перший кластер переговорів про вступ до Євросоюзу.
Про це український міністр сказав він на спільній пресконференції з німецькою колегою Анналеною Бербок 1 квітня у Києві.
Сибіга повідомив, що важливою темою його переговорів із Бербок була інтеграція України до ЄС і НАТО. Київ цінує підтримку німецької міністерки на цьому шляху.
«Україна вже готова відкрити перший кластер переговорів про вступ до ЄС. Працюємо, щоб це відбулося якнайшвидше», — сказав очільник українського МЗС.
Він також подякував Німеччині за нові пакети допомоги. У цьому контексті Сибіга наголосив, що додаткові 3 млрд євро — це «про нові системи ППО, артилерії, дрони, бронетехніку, саперне обладнання та багато іншого. І насамперед це те, що рятуватиме українське життя».
«Німеччина доводить своє лідерство та надає саме те, чого ми найбільше потребуємо, і ніколи слова не розходяться з конкретними діями. Важливо, що Німеччина також виділила понад 8 мільярдів євро на наступні роки», — заявив український міністр.
Зауважмо, раніше президент Литви Гітанас Науседа висловив думку, що Україна може стати членом ЄС до 2030 року, якщо встигне виконати всі вимоги блоку.