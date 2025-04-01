Вступ України до ЄС: Сибіга зробив важливу заяву про переговори

Прапори України та ЄС / © Associated Press

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про готовність Києва відкрити перший кластер переговорів про вступ до Євросоюзу.

Про це український міністр сказав він на спільній пресконференції з німецькою колегою Анналеною Бербок 1 квітня у Києві.

Сибіга повідомив, що важливою темою його переговорів із Бербок була інтеграція України до ЄС і НАТО. Київ цінує підтримку німецької міністерки на цьому шляху.

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«Україна вже готова відкрити перший кластер переговорів про вступ до ЄС. Працюємо, щоб це відбулося якнайшвидше», — сказав очільник українського МЗС.

Він також подякував Німеччині за нові пакети допомоги. У цьому контексті Сибіга наголосив, що додаткові 3 млрд євро — це «про нові системи ППО, артилерії, дрони, бронетехніку, саперне обладнання та багато іншого. І насамперед це те, що рятуватиме українське життя».

«Німеччина доводить своє лідерство та надає саме те, чого ми найбільше потребуємо, і ніколи слова не розходяться з конкретними діями. Важливо, що Німеччина також виділила понад 8 мільярдів євро на наступні роки», — заявив український міністр.

Зауважмо, раніше президент Литви Гітанас Науседа висловив думку, що Україна може стати членом ЄС до 2030 року, якщо встигне виконати всі вимоги блоку.