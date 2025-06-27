Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

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Україна виконала свою частину роботи для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу, і тепер черга за ЄС.

Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила на пресконференції за підсумками засідання Європейської Ради, передає «Суспільне».

Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС уже виділив 1 мільярд євро на підтримку української оборонної промисловості — за рахунок прибутків від заморожених російських активів. За її словами, ЄС також готовий наперед надати Україні решту 11 мільярдів євро з кредитного пакету G7, розуміючи нагальну потребу в цих коштах.

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У політичному плані ЄС продовжуватиме тиск на Росію з метою домогтися серйозних переговорів, починаючи з реального припинення вогню. З цією метою готується 18-й пакет санкцій, який, за словами фон дер Ляєн, має бути погоджений найближчим часом. Крім того, очільниця Єврокомісії висловила підтримку Україні на шляху до членства в ЄС.

«Під безперервними обстрілами Україна ухвалює реформу за реформою. Це вражає. І саме тому Єврокомісія підтримує відкриття першого кластеру переговорів. Україна виконала свою частину. Тепер — наша черга. Адже процес вступу базується на заслугах. А Україна заслуговує на те, щоб рухатися вперед», — зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що Литва наполягає на конкретному терміні для вступу України в ЄС. Президент країни Гітанас Науседа переконаний, що така мета надасть імпульс для змін.

А прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре висловився проти європейської інтеграції України, заявивши, що вступ країни до ЄС означатиме втягнення Євросоюзу у війну.

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