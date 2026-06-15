Вступ України до ЄС: в Угорщині зробили тривожну заяву

Вступ України до ЄС / © Associated Press

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Угорщина погрожує блокувати переговори про вступ України до Європейського Союзу, якщо Київ не виконуватиме домовленості щодо прав угорської меншини на Закарпатті.

Про це сказала міністерка закордонних справ і торгівлі Угорщини Аніта Орбан перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі, повідомляє Радіо Свобода.

За її словами, Київ та Будапешт вели переговори протягом декількох тижнів щодо питання нацменшин. Дипломатка стверджує, що вони досягли двосторонньої домовленості щодо прав закарпатських угорців у:

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сферах освіти,

державного управління,

використання символіки й культури.

«Великим досягненням минулого тижня стало те, що ця домовленість була включена до Плану дій Україна–ЄС щодо національних меншин», — сказала Орбан, пояснивши, що ці домовленості стали частиною першого переговорного кластера, який стартує 15 червня.

Вона підкреслила: виконання й імплементація домовленостей щодо прав угорських меншин є «фундаментальною умовою» для європейської інтеграції України.

Окрім того, Орбан додала, що до угоди включено так званий спільний орієнтир (joint benchmark), який означає: «Якщо Україна не виконуватиме цю домовленість або виконуватиме її не в повному обсязі, процес вступу в межах цього кластера автоматично зупинятиметься».

«Угорщина знову діє як європейська країна, захищаючи свої національні інтереси», — сказала міністерка.

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Вступ України до ЄС — останні новини

У понеділок, 15 червня, Україна та Молдова розпочнуть перший кластер переговорів щодо вступу до ЄС. У Євросоюзі це рішення країн називають «найбільшим кроком» щодо євроінтеграції держав.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що усі держави-члени погодилися відкрити перший кластер переговорів щодо вступу для України та Молдови. Зеленський запевнив, що Україна виконує всі взяті зобов’язання на шляху до вступу до ЄС.

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