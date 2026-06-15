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Вступ України до ЄС: в Угорщині зробили тривожну заяву
Київ та Будапешт вели переговори протягом декількох тижнів щодо питання нацменшин.
Угорщина погрожує блокувати переговори про вступ України до Європейського Союзу, якщо Київ не виконуватиме домовленості щодо прав угорської меншини на Закарпатті.
Про це сказала міністерка закордонних справ і торгівлі Угорщини Аніта Орбан перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі, повідомляє Радіо Свобода.
За її словами, Київ та Будапешт вели переговори протягом декількох тижнів щодо питання нацменшин. Дипломатка стверджує, що вони досягли двосторонньої домовленості щодо прав закарпатських угорців у:
сферах освіти,
державного управління,
використання символіки й культури.
«Великим досягненням минулого тижня стало те, що ця домовленість була включена до Плану дій Україна–ЄС щодо національних меншин», — сказала Орбан, пояснивши, що ці домовленості стали частиною першого переговорного кластера, який стартує 15 червня.
Вона підкреслила: виконання й імплементація домовленостей щодо прав угорських меншин є «фундаментальною умовою» для європейської інтеграції України.
Окрім того, Орбан додала, що до угоди включено так званий спільний орієнтир (joint benchmark), який означає: «Якщо Україна не виконуватиме цю домовленість або виконуватиме її не в повному обсязі, процес вступу в межах цього кластера автоматично зупинятиметься».
«Угорщина знову діє як європейська країна, захищаючи свої національні інтереси», — сказала міністерка.
Вступ України до ЄС — останні новини
У понеділок, 15 червня, Україна та Молдова розпочнуть перший кластер переговорів щодо вступу до ЄС. У Євросоюзі це рішення країн називають «найбільшим кроком» щодо євроінтеграції держав.
Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що усі держави-члени погодилися відкрити перший кластер переговорів щодо вступу для України та Молдови. Зеленський запевнив, що Україна виконує всі взяті зобов’язання на шляху до вступу до ЄС.