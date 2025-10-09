Вступ України до ЄС: Зеленський назвав головну перепону

Зеленський і Орбан. Архівне фото / © press-centr.com

Реклама

Вступу України до ЄС заважає передусім неконструктивна позиція Угорщини та її лідера Віктора Орбана.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у розмові з журналістами.

Він запевнив, що більшість європейських партнерів хочуть бачити Україну в ЄС — 26 країн підтримують це.

Реклама

«В критичний момент голосування 26 країн будуть на нашому боці. На сьогодні це так. Не на нашому боці Угорщина. Причина тільки одна — вибори в Угорщині майбутні. І саме Європейський Союз — цей напрям є головним тригером для передвиборчої кампанії чинного прем’єр-міністра в Угорщині», — сказав Зеленський.

За його словами, Орбан базує свою передвиборчу програму на критиці Євросоюзу.

«І в нього Україна — це один із головних, а може, головний стимул, щоб саме на основі блокування України зростав рейтинг його партії, партії чинного прем’єр-міністра Угорщини. Тому він буде робити все, щоб блокувати нас», — каже президент.

Який вихід для України

Зеленський бачить кілька виходів з цієї ситуації.

Реклама

«Це зміна правил. Зміна правил проговорюється в кулуарах Європейського Союзу. Коли більшість ухвалює рішення. До цього треба йти. Наприклад, нещодавно я зустрічався з Премʼєр-міністром Нідерландів. Це одна з найважливіших тем, про яку ми говорили. Європейці консервативні щодо змін правил. Це не тільки нас стосується, буде багато різних питань і викликів, але на майбутнє це було би правильне рішення. Але це на мій погляд. Другий варіант — це, щоб партнери іншими важелями впливали на позицію прем’єр-міністра Угорщини. По-іншому поки що ніяк. Разом з Європейським Союзом ми вважаємо, що до кінця цього року Україна буде готова з шістьма кластерами», — підсумував глава держави.

Раніше Володимир Зеленський запевнив, що співпраця зі США продовжується, а з Трампом у нього — діалог і «теплі відносини».