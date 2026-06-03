Встигнути до холодів: Європа поспішає посадити Путіна за стіл переговорів - Bloomberg

Переговори у Лондоні 8 грудня 2025. На фото Володимир Зеленський, Кір Стармер, Фрідріх Мерц та Еммануель Макрон / © Associated Press

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Група ключових європейських союзників України працює над залученням Росії до переговорів щодо припинення війни.

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, посадовці трьох найбільших економік Європи — Німеччини, Франції та Великої Британії — обговорювали можливість проведення переговорів за участю обох сторін. Вони також обговорювали це питання зі своїми українськими колегами.

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Оскільки переговори під керівництвом США зайшли в глухий кут, а російські війська зазнають зростаючих втрат на полі бою, три країни бачать можливість потенційно залучити диктатора Путіна до столу переговорів.

«Українські війська посилюють тиск на Кремль, досягнувши дедалі більшого успіху в ударах безпілотників глибоко всередині Росії, і є деякі ознаки опору війні Путіна на найвищому рівні в Москві», — йдеться у статті Bloomberg.

У виданні зауважують, що ведучи переговори зараз, союзники прагнутимуть уникнути чергової зими, яка, ймовірно, призведе до посилення Росією атак на цивільне населення та енергетичну інфраструктуру, оскільки Путін прагне підірвати моральний дух українців.

Джерела наголосили, що будь-яке остаточне рішення щодо того, чи продовжувати спроби переговорів з Росією, прийматиме Зеленський, і що європейські країни не будуть змушувати українського президента прийняти стратегію, з якою він не погоджується. Очікується, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер найближчими днями зустрінеться з Фрідріхом Мерцем від Німеччини та Еммануелем Макроном від Франції.

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Водночас, серед європейських союзників є серйозні розбіжності щодо цієї ідеї. Критики стверджують, що зараз не час для переговорів з Москвою, оскільки Путін не виявив жодних ознак серйозності щодо переговорів і продовжує висувати максималістські вимоги, зокрема щодо того, щоб Україна поступилася неокупованою територією.

На їхню думку, європейські країни не повинні бути стороною, яка просить Путіна про переговори, а навпаки — враховуючи зростаючі економічні труднощі Росії та вражаючі щомісячні втрати.

Переговори з РФ: останні новини

Нагадаємо, за інформацією Reuters, між Європою та Росією поступово може відкриватися можливість для діалогу щодо війни в Україні.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо зробив заяву про переговори України та РФ.

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Своєю чергою, Кремль вкотре поставив ультиматум Києву для кінця війни.

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