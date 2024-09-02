Втеча Дмитрука за кордон: прокурори оголосили підозру трьом особам, деталі злочину

Працівники Одеської спеціалізованої прокуратури Південного регіону спільно з ДБР встановили обставини втечі за кордон народного депутата Артема Дмитрука та осіб, які сприяли скоєнню цього злочину.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора. Зауважимо, імені нардепа там не назвали, однак з контексту зрозуміло, що йдеться саме про Дмитрука.

У межах кримінального провадження щодо незаконного перетину держкордону народним депутатом України, прокурори спільно зі слідчими та оперативниками встановили обставини злочину та осіб, які сприяли його вчиненню.

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Зібрані докази підтверджують, що народний обранець незаконно перетнув кордон 23 серпня 2024 року поблизу пункту пропуску "Павлівка" на межі України та Молдови.

"Схема переправлення була ретельно спланована: депутат виїхав з Києва в напрямку Одеси, та в районі Роздільнянського району Одещини пересів в інше авто, яке доставило його до кордону з Придністровською ділянкою Молдови. Там він пішки залишив Україну", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці оголосили про заочні підозри організатору схеми та особі, яка доправила депутата до кордону. Обоє підозрюваних переховуються. Однак вдалося затримати ще одного учасника схеми, який виконував роль провідника. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 2 ст. 332 КК України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб. У помешканнях учасників схеми було проведено обшуки.

Слідчі та процесуальні дії тривають.

Оголошені підозри особам, які сприяли втечі Артема Дмитрука за кордон / Фото: Офіс генерального прокурора

Оголошені підозри особам, які сприяли втечі Артема Дмитрука за кордон / Фото: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, раніше в ДБР підтвердили, що Дмитрук справді нелегально покинув Україну, і почали встановлювати осіб, які допомогли нардепу втекти за кордон.

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