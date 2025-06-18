Учасники саміту G7 / © Getty Images

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Українські дипломати висловили глибоке розчарування через те, що президент США Дональд Трамп проігнорував Київ на саміті G7. Додатковим ударом стало вето США на спільну заяву саміту щодо України, яку вони вважали надто «антиросійською».

Про це йдеться у статті The Guardian.

Українські дипломати залишилися розчарованими та подекуди озлобленими через те, що Трамп проігнорував Київ на саміті G7, незважаючи на те, що президент України Володимир Зеленський подолав понад 8000 км, щоб зустрітися з ним.

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Ще одним ударом стало вето від США, яке вони наклали на спільну заяву саміту «Великої сімки» щодо України. Штати вважали цю заяву надто «антиросійською» і такою, що може зашкодити переговорам із президентом РФ Володимиром Путіним.

Однак частину формулювань щодо війни була включена до заяви очільника саміту — прем’єр-міністра Канади Марка Карні.

Візит Зеленського на саміт НАТО — під питанням

За словами окремих представників української делегації, тепер поїздка Зеленського на наступний саміт НАТО у Гаазі опинилася під питанням — незрозуміло, чи братиме участь у ньому Трамп.

«Це постійний ризик — Україна стає жертвою обставин і короткої уваги Трампа. Путін це знає, можливо тому минулої ночі (17 червня) й відбувся такий потужний удар по Україні. Було багато обіцянок перед цим самітом — включно з новими постачаннями озброєнь зі США»,: — прокоментував ситуацію один із українських чиновників.

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Україна розглядала можливість закупівлі американських систем ППО, щоб обійти закиди Трампа про «надмірні витрати» США на допомогу Києву.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запевнив, що американський лідер підтвердив намір бути присутнім на саміті НАТО.

Головна мета України на саміті G7 залишилась недосяжною

Коли делегація США залишила саміт G7, Зеленський приєднався до інших лідерів на сесії, присвяченій Україні. Однак головна мета — переконати Трампа вплинути на Путіна задля досягнення припинення вогню — стала недосяжною. Також була скасована особиста зустріч президентів України та США.

Позиція Києва ускладнюється тим, що відверте невдоволення поведінкою Трампа висловити неможливо — Україна потребує його підтримки. На тлі цього Зеленський дорогою до Канади дізнавався про масований обстріл української території.

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Під час зустрічі з Карні Зеленський не коментував рішення Трампа, проте заявив:

«Нам потрібна допомога союзників, аби наші військові залишалися сильними, поки Росія не буде готова до мирних переговорів. Ми готові до безумовного припинення вогню».

Президент України вважав саміт G7 ключовим шансом переконати Захід зміцнити оборонні гарантії та обговорити масштабну закупівлю американської зброї — на суму від 30 до 50 млрд дол.

Попри позитивні сигнали щодо готовності США постачати озброєння, Трамп, який цього тижня знову розмовляв із Путіним, наполягає, що військова допомога лише затягує війну, яку він прагне завершити.

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Зеленський також домагався американської підтримки у питанні зниження граничної ціни на російську нафту — від 60 до 45 дол. за барель. Цей крок мав би скоротити надходження до російського бюджету, але для його реалізації потрібна згода Вашингтона.

Трамп відмовився запроваджувати нові санкції проти РФ

На саміті Трамп заявив про небажання запроваджувати нові санкції проти Росії, мовляв, європейці мають діяти першими, бо «санкції коштують нам багато — мільярди і мільярди доларів».

Водночас прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер виступив за посилення санкцій та оголосив обмеження проти 20 російських танкерів, а також санкції проти компаній, які ними керують. Стармер сказав, що «категорично» підтримує посилення обмежень на експорт російської сирої нафти, щоб скоротити енергетичні доходи Москви.

Нагадаємо, Трамп достроково покинув саміт G7 16 червня, де зокрема мав зустрітися з Зеленським. У Білому домі пояснили це необхідністю терміново повернутися до Вашингтона через загострення ситуації на Близькому Сході.

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Лідери G7 не ухвалили спільної заяви щодо війни в Україні, оскільки США не погодилися із остаточним формулюванням.

За підсумками свого візиту на саміт G7 Зеленський повідомив, що Україна отримала конкретні рішення про збільшення військової підтримки, нові транші допомоги коштом заморожених російських активів та додаткові санкції проти того, що живить війну РФ.