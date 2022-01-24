Втік через 7 хвилин: у ДБР розповіли, як до них приходив Порошенко

Втік через 7 хвилин: у ДБР розповіли, як до них приходив Порошенко

Таку поведінку Порошенка ДБР розцінює, як неналежне виконання покладених на нього обов’язків.

П’ятий президент, нардеп Петро Порошенко 24 січня прибув за викликом до ДБР із запізненням, однак уже за сім хвилин залишив приміщення Бюро.

Про це інформує пресслужба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що Порошенко покинув приміщення ДБР одразу після того, як зареєструвався у "журналі відвідувачів".

ДБР запевняє, що їхній слідчий за 4 хвилини після реєстрації вже був у холі приміщення, однак ані Порошенка, ані його захисників у будівлі Бюро вже не було.

У Бюро навіть склали хронологію візиту Порошенка:

О 16:07 Порошенко прибув до приміщення ДБР;

О 16:11 його зареєстрували у "Журналі відвідувачів";

О 16:14 політик залишив приміщення ДБР, не дочекавшись слідчого.

Слідчий зателефонував адвокату п’ятого президента Ігореві Голованю, "але останній не повідомив причин такого поспішного залишення приміщення Бюро".

"Таким чином, підозрюваний Порошенко П.О. та його адвокати прибули із запізненням та перебували у приміщенні ДБР близько 7 хвилин. Вони залишили Бюро, достовірно знаючи, що слідчий чекає на них та готовий до зустрічі", — йдеться у повідомленні.

Такі факти ДБР розцінює, як неналежне виконання підозрюваним покладених на нього обов’язків.

Раніше ДБР заявило, що Петро Порошенко не виконує запобіжний захід, зокрема не здав закордонний паспорт.

Адвокат п'ятого президента Ігор Головань натомість спростував цю заяву, і запевнив, що особисто здав паспорти Порошенка вранці 24 січня.

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