"Втома і роздратування Путіним": Трамп змінив позицію щодо України та гарантій безпеки

Президент США Дональд Трамп заявив європейським лідерам, що готовий надати Україні безпекові гарантії, що є значною зміною в його позиції щодо ролі Америки у війні. Цю інформацію підтвердили кілька європейських чиновників, які розмовляли з Трампом після його зустрічі з кремлівським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Про це пише The Wall Street Journal.

За словами джерел, Трамп повідомив, що Путін не має наміру припиняти бойові дії під час мирних переговорів. Ба більше, він наполягає, щоб Україна передала територію на сході країни в обмін на замороження лінії фронту в інших місцях. Водночас Путін погодився, як розповів Трамп, що будь-який мир має включати присутність західних військ в Україні, щоб забезпечити його довговічність.

Зміна позиції Трампа

Зміна позиції Трампа щодо надання безпекових гарантій є особливо значущою. Протягом багатьох місяців він відкидав прохання президента України Володимира Зеленського щодо такої ролі США, побоюючись, що це може втягнути США у війну. Це питання навіть призвело до гострої суперечки між двома президентами під час їхньої зустрічі в Овальному кабінеті у лютому.

Наразі Білий дім публічно не коментував питання безпекових гарантій для України після повернення Трампа з Аляски. Однак, за словами трьох європейських чиновників, Трамп заявив, що гарантії можуть включати двосторонні зобов’язання, а також фінансову та військову підтримку Збройних Сил України від західної «коаліції охочих», включно зі США. Водночас він не взяв на себе зобов’язання щодо розміщення американських військ на території України.

У спільній заяві після переговорів з Трампом та між собою, лідери Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі, Італії, Фінляндії та інституцій ЄС посилалися на пропозицію президента США: «Ми чітко розуміємо, що Україна повинна мати залізні гарантії безпеки, щоб ефективно захистити свій суверенітет і територіальну цілісність. Ми вітаємо заяву президента Трампа про те, що США готові надати гарантії безпеки».

Пропозиція Путіна та пошук миру

За інформацією європейських чиновників, Трамп передав, що Путін хоче продовжити боротьбу, і, попри всі заяви, залишив Анкоридж без угоди про припинення вогню, про яку він так рішуче заявляв раніше. Через кілька годин після зустрічі з Путіним, Трамп відмовився від своєї вимоги в дописі на Truth Social, де стверджував, що найкращий спосіб завершити війну — це перейти безпосередньо до переговорів про повноцінну мирну угоду, а не про припинення вогню.

Такий крок відповідає підходу Путіна. Сам російський президент заявив, що конфлікт в Україні може бути врегульований лише шляхом усунення «першопричин», які Кремль визначає як тяжіння Києва до Заходу та його прагнення до членства в НАТО.

Можливий розвиток подій

Трамп також повідомив європейським лідерам, що хоче провести тристоронню зустріч із Зеленським і Путіним до кінця наступного тижня. Лідери ЄС у своїй спільній заяві зазначили, що готові підтримати Україну в такому саміті. Водночас, Юрій Ушаков, помічник Путіна, який був присутній на зустрічі на Алясці, заявив російським державним ЗМІ, що можливість тристоронніх переговорів не обговорювалася.

Цікаво, що під час телефонної розмови з європейськими лідерами, яка відбулася близько третьої години ночі за центральноєвропейським часом, Трамп виглядав втомленим і роздратованим Путіним. Він заявив, що розгляне можливість відновлення погроз про негайні санкції проти Росії, лише якщо тристоронні переговори не принесуть прогресу.

Нагадаємо, мирні переговори США, Росії та України можуть призвести до втрати Києвом частини територій. Але «жахлива угода» Путіна може обернутися «подарунком» для України.