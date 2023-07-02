"Втомився спростовувати всі ці безглузді аргументи": Кулеба про скандальні заяви Орбана

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "втомився спростовувати всі ці безглузді аргументи", прокоментувавши чергові скандальні заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це очільник МЗС сказав у інтерв'ю виданню BILD.

"Я вже втомився спростовувати всі ці безглузді аргументи. Це все просто бла-бла-бла", - заявив він у спілкуванні з журналістами.

Також Кулеба озвучив сумнів щодо лояльності Орбана до Євросоюзу та НАТО.

"Я сподіваюся, що він все ще є союзником інших членів НАТО та ЄС", - сказав український міністр.

Міністр закордонних справ України нагадав, що угорський уряд тим часом "відчайдушно бореться за кошти ЄС, щоб зберегти свою макрофінансову стабільність та уникнути заворушень у країні".

Скандальні заяви Орбана

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан виступив проти плану Єврокомісії щодо надання Україні більшої фінансової підтримки.

"Ясно одне, ми, угорці, ... не дамо більше грошей Україні, поки вони не скажуть, куди пішли попередні близько 70 мільярдів євро", – сказав угорський прем’єр.

Орбан також заявив, що "Україна більше не є суверенною державою", бо нібито залежить від США та Заходу.

Друг Путіна також висловив думку, що виграти війну проти Росії "неможливо". Орбан заявив, мовляв, "Україна не досягне нічого". Саме тому, перемир'я є єдиним виходом із ситуації, переконаний політик.

Він вже не раз заявляв, що, на його думку, Україна не здатна виграти війну. З його слів, війну можна зупинити лише тоді, коли "Росія укладе угоду зі США".

Нагадаємо, ОБСЄ схвалила створення спецтрибуналу для РФ.

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