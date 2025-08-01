Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Україна разом із західними партнерами начебто свідомо провокують Росію, оскільки «втомилися і знудьгувалися від миру». Очільник словацького уряду також розкритикував західну політику, яку вважає загрозою для світової стабільності.

Про це повідомляє Natural News.

Фіцо засудив дії НАТО, які, на його думку, навмисно підвищують напруженість у відносинах із Москвою, і попередив про ризик неконтрольованої ескалації. Водночас прем’єр Словаччини порівняв ставлення Євросоюзу до війни в Україні та до конфлікту в секторі Гази, зауваживши, що ЄС активно закликає до миру лише у випадку Близького Сходу.

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Звертаючись до історії холодної війни, зокрема Карибської кризи, Фіцо наголосив: розширення НАТО — це шлях до потенційного конфлікту. Хоча така позиція політика створює йому політичну ізоляцію в межах ЄС, вона перегукується з риторикою Кремля, який звинувачує Захід у затягуванні війни через військову підтримку України.

Прем’єр Словаччини переконаний, що його країна має рухатися у бік нейтралітету, наслідуючи політику держав, які в період холодної війни трималися осторонь військових блоків. Такий підхід, за словами Фіцо, міг би зменшити ризик втягування у глобальне протистояння.

У нещодавньому інтерв’ю, опублікованому партією Smer 27 липня, словацький прем’єр висловив думку, що «Київ і Брюссель втомилися від 80 років миру», тому й демонструють «поведінку, що провокує Москву».

«Штучно спровокувати конфлікт між НАТО і Росією — це дуже просто. Історія дає нам тисячі прикладів», — заявив Фіцо.

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На тлі зростання напруженості між Альянсом і Кремлем, він виступає проти намірів НАТО збільшити витрати на оборону. Політик вважає, що для Словаччини, яка має обмежені ресурси, такі дії є «абсурдом».

До слова, у червні Фіцо допустив можливість виходу Словаччини з НАТО, заявивши про користь від політики нейтралітету.

Зауважимо, прем’єр Словаччини має проросійську та антиукраїнську позицію щодо війни в Україні. Він виступає проти надання військової допомоги Києву, не підтримує санкції проти Росії, а вступ України до НАТО вважає загрозою, що може спровокувати Третю світову війну. На тлі цього наприкінці червня Фіцо заявив, що не планує зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським, оскільки той нібито «ненавидить» його.