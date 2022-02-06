Вторгнення "будь-якого дня" і анексія Донбасу: радник Байдена розповів про ймовірні плани Росії

Він не виключає, що РФ наважиться напасти на Україну ще до завершення Олімпіади в Пекіні.

Росія може анексувати український Донбас. Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю телеканалам NBC та Fox News.

Салліван вважає, що Росія може вторгнутися в Україну "будь-якого дня".

"Ми перебуваємо в точці, коли щось може статися. Росія може вжити військові дії проти України будь-якого дня. Це може статися за кілька тижнів, або Росія може обрати дипломатичний шлях", — зазначив радник Байдена.

Він не виключає, що РФ наважиться напасти на Україну ще до завершення Олімпіади в Пекіні (закриття Олімпіади — 20 лютого). За словами Саллівана, Кремль може наважитися на повномасштабне вторгнення в Україну або організувати кібератаки.

"Дії Росії можуть набувати різних форм, включаючи анексію Донбасу або повномасштабне вторгнення в Україну. Також вони можуть зробити низку гібридних дій, зокрема кібератаки та політичну дестабілізацію", — заявив Салліван.

Раніше Джейк Салліван заявив, що нові санкції проти Росії можуть торкнутися і Китаю.

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