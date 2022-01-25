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Вторгнення на територію суверенної держави розглядатиметься як порушення міжнародного права - генсек ООН

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Вторгнення на територію суверенної держави розглядатиметься як порушення міжнародного права - генсек ООН

Associated Press

Дедалі більша кількість країн усвідомлює, що йдеться про наслідки для всієї системи ООН і глобальної безпеки.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця провів переговори з Генеральним секретарем Організації Антоніу Гутеррешем, на яких сторони порушили питання щодо запобігання подальшій російській агресії проти України та деескалації напруженості.

Про це інформує Укрінформ.

Генсек ООН підкреслив, що будь-яке вторгнення на територію суверенної держави, незалежно від його масштабів, розглядатиметься як порушення міжнародного права.

"Ми також говорили про важливість ролі інституту Генерального секретаря ООН, - сказав постпред. – Дедалі більша кількість країн усвідомлює, що нині йдеться не про з’ясовування відносин між Росією і США, а про наслідки для всієї системи ООН і глобальної безпеки".

Гутерреш також підтвердив, що відкритий для надання "добрих послуг" для деескалації напруженості.

Добрі послуги, пояснив Кислиця, це не лише посередництво між двома чи кількома країнами.

"Якщо ми скличемо засідання Ради безпеки на українську тему, то генсек або його заступник з політичних питань мають ввести членів Радбезу в курс справи, розповісти, що відбувається. У цьому сенсі роль генсека теж дуже важлива", - резюмував постпред.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що США влаштують "гучні публічні розбірки" з Росією в Радбезі ООН в разі вторгнення російських військ до України.

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