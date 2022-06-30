Вторгнення Путіна до України зробило НАТО сильнішим: Байден про підсумки історичного саміту Альянсу

Вторгнення Росії до України посилило НАТО.

Тепер до Альянсу приєднались ще дві країни, а Росію визнали загрозою Європі

Про це 30 червня сказав Джо Байден на заключній пресконференції саміту НАТО в Мадриді, повідомляє спеціальний кореспондент ТСН.ua в Мадриді

"Це був історичний саміт НАТО. Перед початком війни я сказав Путіну, що вторгнення в Україну зробить НАТО не лише сильнішим, але й більш об’єднаним. І ми бачимо, як світові демократії протидіють цій агресії та захищають світ, заснований на правилах. Це те, що ми бачимо сьогодні. Цей саміт був про зміцнення нашого Альянсу, подолання випробувань у світі сьогодні і загроз, з якими ми стикнемося у майбутньому. Востаннє НАТО ухвалювала свою Стратегічну концепцію 12 років тому. У той час вона характеризувала Росію, як партнера, і там навіть не згадувався Китай. Але відтоді світ дуже змінився. І НАТО також змінюється. На цьому саміті ми погодили з нашими союзниками, що Росія - це загроза Європі, а Китай створює загрозу світу, заснованому на правилах. І ми запросили двох нових членів доєднатися до НАТО. Це була історична подія. Швеція та Фінляндія з довгою традицією нейтральності обрали вступити до НАТО", - сказав Байден.

Нагадаємо, в Альянсі нічого не виключають у питанні постачання озброєння до України, зокрема, це може стосуватися танків країн Заходу.

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