"Вторгнення РФ до України стане катастрофою для світу": Джонсон знову пригрозив Кремлю санкціями

"Вторгнення РФ до України стане катастрофою для світу": Джонсон знову пригрозив Кремлю санкціями

Джонсон пообіцяв, що "якщо Москва буде настільки божевільною, щоб наважитися на вторгнення до України", проти РФ запровадять "надзвичайно жорсткий пакет економічних санкцій".

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що вторгнення Росії до України стане катастрофою для всього світу.

Про це він сказав під час виступу у Палаті громад британського парламенту, пише Express.

Джонсон пообіцяв, що "якщо Росія буде настільки шаленою та божевільною, щоб наважитися на вторгнення до України", Британія, G7 і загалом світова спільнота запровадять "надзвичайно жорсткий пакет економічних санкцій".

"Я сказав президенту Путіну, що будь-яка подібна дія була б катастрофічною не лише для Росії та України, а й для всього світу", — зазначив британський прем’єр.

Також він додав, що "неминучим буде нарощування сил НАТО в периферійних регіонах".

"Ми бачимо, що російські сили зосереджені на українському кордоні, Росія також продовжує кібератаки, спроби вбивств, використовує газ як політичну зброю, утримує незаконну територію в Криму, залякує Захід і втручається у західні вибори", — говорить Джонсон.

Політик наголосив, що Путін веде гібридну війну проти Заходу.

Раніше Борис Джонсон застеріг Росію від "військового авантюризму" в Україні, заявививши, що вторгнення Росії до України стане "трагічною помилкою" для Кремля.

Читайте також:

Борис Джонсон пояснив, що Велика Британія підтримує Україну не через ворожість до РФ, а через "прихильність до демократії та свободи".

не через ворожість до РФ, а через "прихильність до демократії та свободи". Британські ЗМІ повідомили, що Лондон готовий перекинути спецназ в Україну через загрозу російського вторгнення.

через загрозу російського вторгнення. Начальник штабу оборони Сполученого Королівства Нік Картер заявив, що Британія має бути готовою до війни з Росією.