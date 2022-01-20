Вторгнення РФ в Україну мало б найсерйозніші наслідки для світу з часів Другої світової — Байден

Вторгнення РФ в Україну мало б найсерйозніші наслідки для світу з часів Другої світової — Байден

Байден переконаний, що президент Росії Володимир Путін не хоче війни.

Президент США Джо Байден вважає, що вторгнення Росії в Україну мало б найсерйозніші наслідки для світу з часів Другої світової війни.

Про це він заявив під час брифінгу журналістам.

Байден переконаний, що президент Росії Володимир Путін не хоче війни.

Водночас США не мають наміру скорочувати свою військову присутність у Європі, заявив Байден. У відповідь на агресію РФ буде посилено союзників по НАТО на східному фланзі та збільшено підтримку України.

Американський президент заявив, що відправив Україні сучасну техніку та оборонне обладнання на суму понад 600 мільйонів доларів. Він додав, що така оборонна підтримка суттєво підвищить вартість для Росії щодо фізичних втрат при вторгненні в Україну.

А серйозні санкції проти Росії можуть негативно вплинути на економіку, заявив глава Білого дому.

Через це РФ, за словами Байдена, має вибір: або деескалація та дипломатія, або конфронтація та наслідки.

Раніше Байден попередив РФ про наслідки агресії.

Нагадаємо, що Київ відвідав держсекретар США Ентоні Блінкен. На брифінгу з Кулебою Блінкен закликав політичних лідерів України відкласти суперечки заради національних інтересів.

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