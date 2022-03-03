Вторгнення РФ в Україну є особистою образою для Нью-Йорка - губернаторка штату з найбільшою українською діаспорою

Вторгнення РФ в Україну є особистою образою для Нью-Йорка - губернаторка штату з найбільшою українською діаспорою

За словами губернатора, вона наказала всім установам штату блокувати державні кошти Росії, які є в їхньому розпорядженні, а також заборонила вести економічні відносини з Росією.

Вторгнення Росії в Україну – це особиста образа для Нью-Йорка, де проживає найбільша громада українців у США.

Про це сказала губернатор штату Нью-Йорк Кеті Гокул, - пише Укрінформ.

Вона зазначила, що штат активно підтримує Україну в боротьбі із загарбниками.

"Від імені 20 мільйонів жителів штату Нью-Йорк я тут, щоб з рішучістю в серці сказати, що ми протистоїмо цій тиранії. Для нас це особисте. У Нью-Йорку проживає найбільша українська громада в усіх Сполучених Штатах, і я пишаюся тим, що представляю всіх вас", - сказала вона.

За словами губернатора, вона наказала всім установам штату блокувати державні кошти Росії, які є в їхньому розпорядженні, а також заборонила вести економічні відносини з Росією.

Губернатор переконана, що путінські війська будуть вигнані з України, і Росія пошкодує про той день, коли в неї вистачило нахабства кинути виклик народові цієї великої країни. "В українців є союзники в кожному куточку планети", - додала посадовець.

"Нью-Йорк з вами… Ми разом, щоб відкрити обійми нашої Статуї Свободи всім українцям… оскільки ми працюватимемо над відбудовою країни після вигнання росіян, бо буде саме так", - сказала Гокул.