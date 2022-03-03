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Вторгнення РФ в Україну є особистою образою для Нью-Йорка - губернаторка штату з найбільшою українською діаспорою

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Вторгнення РФ в Україну є особистою образою для Нью-Йорка - губернаторка штату з найбільшою українською діаспорою

Associated Press

За словами губернатора, вона наказала всім установам штату блокувати державні кошти Росії, які є в їхньому розпорядженні, а також заборонила вести економічні відносини з Росією.

Вторгнення Росії в Україну – це особиста образа для Нью-Йорка, де проживає найбільша громада українців у США.

Про це сказала губернатор штату Нью-Йорк Кеті Гокул, - пише Укрінформ.

Вона зазначила, що штат активно підтримує Україну в боротьбі із загарбниками.

"Від імені 20 мільйонів жителів штату Нью-Йорк я тут, щоб з рішучістю в серці сказати, що ми протистоїмо цій тиранії. Для нас це особисте. У Нью-Йорку проживає найбільша українська громада в усіх Сполучених Штатах, і я пишаюся тим, що представляю всіх вас", - сказала вона.

За словами губернатора, вона наказала всім установам штату блокувати державні кошти Росії, які є в їхньому розпорядженні, а також заборонила вести економічні відносини з Росією.

Губернатор переконана, що путінські війська будуть вигнані з України, і Росія пошкодує про той день, коли в неї вистачило нахабства кинути виклик народові цієї великої країни. "В українців є союзники в кожному куточку планети", - додала посадовець.

"Нью-Йорк з вами… Ми разом, щоб відкрити обійми нашої Статуї Свободи всім українцям… оскільки ми працюватимемо над відбудовою країни після вигнання росіян, бо буде саме так", - сказала Гокул. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 5840 осіб,
  • літаків – 30, 
  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 355. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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