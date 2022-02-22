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Вторгнення Росії: Безсмертний назвав три речі, які залежать від України

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Вторгнення Росії: Безсмертний назвав три речі, які залежать від України

Право на владу

Ці речі потрібно виконувати, щоб протистояти агресії з боку Росії.

Існують три речі, які залежать від України, і які треба виконати, щоб протистояти агресії з боку Росії.

Про це заявив представник України в політичній підгрупі ТКГ у Мінську (2015-2016, 2019) Роман Безсмертний у ток-шоу "Право на владу" та програми "Твій вечір" в ефірі 1+1 22 лютого. 

"Перше - це військовий тиск і здійснення операцій, і вони можуть бути на лінії фронту, на кордоні російсько-українському, на кордоні з Білоруссю, на кордоні з Придністров'ям. Тому що всі ці пункти на сьогодні заведені на військові дії. Другий напрямок - це диверсійна діяльність, яка проявлялася дуже часто впродовж цих трьох років. І третя - це інформація. От вкидають інформацію, і ми з теми окупації переходимо на будь-яку іншу тему. На тему "аншлюс", на тему, що Україна готова до якихось інших переговорів", - сказав Безсмертний.

Нагадаємо, 21 лютого у присутності ватажків бойовиків президент Росії Володимир підписав укази про визнання "незалежності" "ЛДНР"

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