Вторгнення Росії до України видається дуже ймовірним – Трасс після зустрічі зі Столтенбергом

Велика Британія з союзниками посилюють підготовку до найгіршого сценарію.
Голова МЗС Великої Британії Елізабет Трасс на зустрічі із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом обговорили ймовірність вторгнення Росії до України та початок підготовки до реакції на такий сценарій.
Про це міністерка повідомила в понеділок, 21 лютого.
"Необхідно продовжувати дипломатію, але вторгнення Росії до України видається дуже ймовірним. Велика Британія та союзники посилюють підготовку до найгіршого сценарію. Ми маємо зробити ціну для Росії нестерпно високою", – йдеться у повідомленні Трасс.
Нагадаємо, голова МЗС Британія також застерегла, що президент РФ Володимир Путін продовжить війну з сусідніми країнами, зокрема з країнами Балтії, якщо йому дозволять вторгнутися до України.
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