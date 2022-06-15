"Вторгнення Росії до України змінило світ": Остін оголосив, яку допомогу нададуть США

Міністр оборони США Ллойд Остін оголосив 15 червня, що включатиме пакет нової військової допомоги для України, яку анонсував президент Джо Байден.

Очільник Пентагону зазначив, що розв'язана Росією війна в Україні змінила світ.

Про це міністр оборони США сказав на пресконференції за підсумками засідання у форматі "Рамштайн-3" у Брюсселі.

"Агресія та вторгнення Росії на терени України змінило і поляризувало світ. Також воно говорить і про інше – про підтримку героїзму і стійкості народу України. Ви можете побачити це в прогресі (щодо надання допомоги – ред.), який був досягнутий нами", – сказав Остін.

"США нададуть додатковий один мільярд доларів на підтримку оборони України. Це включатиме також 12 дронів. Ця допомога надійде від серпня. Коли ми говоримо про розумні ракети та системи залпового вогню – ще 18 нових, і гаубиць, і 30 тисяч 155-міліметрових боєприпасів", – оголосив міністр оборони США.

"Пакет допомоги також включає 650 мільйонів доларів підтримки оборони України. І це такий новий спосіб нашої підтримки – допомогти Україні за допомогою саме систем Harpoon. Щоб захищати морські терени України. А також – засоби нічного бачення та інше", – розповів голова Пентагону.

Нагадаємо, 15 червня після розмови з президентом Володимиром Зеленським Байден оголосив про надання Україні додаткового мільярда доларів безпекової допомоги.

Читайте також:

У російського війська є переваги і без зброї нам важко давати відсіч - Маляр