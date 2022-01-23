Вторгнення Росії: Румунія готується до прийому біженців з України

Водночас в Румунії висловили сумнів, що РФ все ж наважиться на повномасшатбне вторгнення до України.

Влада Румунії готується до прийому біженців з України у разі російського вторгнення.

Про це сказав міністр оборони країни Васіле Динку, інформує Digi24.

Міністр зазначив, що Румунія не вступатиме у війну, але має бути готовою до наслідків можливого конфлікту між Росією та Україною.

"За будь-якого воєнного конфлікту може статися масова міграція населення. І ми очікуємо на неї. Ми наразі готуємося надавати допомогу біженцям (з України — ред.). Це гуманітарний обов’язок", — заявив Динку.

Водночас румунський міністр висловив сумнів, що РФ все ж наважиться на повномасшатбне вторгнення до України.

"Ми не можемо напевно сказати, чи буде війна там, в Україні, тому що, якби вони (росіяни — Ред.) це зробили, витрати для Росії були б дуже високими", — сказав він.

Раніше в МЗС Британії заявили, що РФ намагається привести до влади у Києві Євгена Мураєва.

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