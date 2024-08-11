Українські війська використовуються для ризикованого контрудару по Путіну. Цей контрнаступ вже вразив світ — і на ньому скрізь відбитки пальців президента України.

Про це пише The Times.

Вторгнення України на територію Росії в Курській області минулого тижня застало Москву зненацька. Це також зненацька застало західних прихильників Києва, навіть у Вашингтоні.

Коли це почалося у вівторок, це виглядало як чергова демонстрація гучної військової бравади однієї з антипутінських ополченців. У четвер стало ясно, що Київ сам намагається завдати стратегічного контрудару Росії.

"Повсюди особисті відбитки пальців президента Зеленського. У Києві багато місяців було секретом, що президент тиснув на своє військове керівництво, щоб воно розпочало літній наступ", - пише видання.

"Враховуючи проблеми з робочою силою та ресурсами в Україні, вони вагалися. Але Зеленський відчайдушно намагається змінити наратив про те, що Україна програє війну", - додає ЗМІ.

Зазначається, що виділені на цю операцію сили ЗСУ становлять від 6000 до 10000 військових.

"Військове керівництво готове ризикнути цінними солдатами та технікою, щоб досягти чогось на цьому напрямі", - пише The Times.

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Нагадаємо, наступ у Курській області РФ, стратегічні завдання якого командування Сил оборони України досі не розкриває, може призвести до швидшого закінчення війни, яку розв’язала Росія.

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