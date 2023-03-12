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Втрата Путіном інформконтролю над РФ та оголошення переможців Шевченківської премії: головні новини ночі 12 березня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
6627
Час на прочитання
1 хв
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Втрата Путіном інформконтролю над РФ та оголошення переможців Шевченківської премії: головні новини ночі 12 березня 2023 року

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • Армія з ідеологічною складовою: у що планує Пригожин перетворити "Вагнера" після ймовірного взяття Бахмута -  ISW Читати далі –>
  • Названо переможців Шевченківської премії: список Читати далі –>
  • Путін позбувся контролю над інформаційним простором РФ – ISW Читати далі –>
  • Біля Бахмута прикордонники ліквідували групу "вагнерівців": подробиці Читати далі –>
  • Уночі ворог обстріляв Очаків: палають автівки Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
6627
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