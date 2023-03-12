Втрата Путіном інформконтролю над РФ та оголошення переможців Шевченківської премії: головні новини ночі 12 березня 2023 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Армія з ідеологічною складовою: у що планує Пригожин перетворити "Вагнера" після ймовірного взяття Бахмута - ISW Читати далі –>
- Названо переможців Шевченківської премії: список Читати далі –>
- Путін позбувся контролю над інформаційним простором РФ – ISW Читати далі –>
- Біля Бахмута прикордонники ліквідували групу "вагнерівців": подробиці Читати далі –>
- Уночі ворог обстріляв Очаків: палають автівки Читати далі –>
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