Втрати росіян на полі бою впливають на їхню можливість утримувати окуповані території в Україні - Білий дім

Чинником, що впливає на відступ росіян з окупованих територій під натиском ЗСУ, є втрати, тому Сполучені Штати Америки продовжать забезпечувати Україну всім необхідним для перемоги.

Про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, - пише Укрінформ.

«Насамперед, очевидним є факт, що військові втрати росіян на полі бою впливають на їхню можливість утримувати (захоплені – ред.) території в Україні. Ми бачили це на прикладі Харкова, ми бачили це по заявах, які вони зробили щодо Херсона. Це дійсно має вплив», - зауважив представник Білого дому.

Він зізнався, що не може спрогнозувати, як довго ще російські сили готові зазнавати втрат живої сили та техніки, бо «війна за своєю природою непередбачувана».

Але, за його словами, США продовжать докладати зусиль, щоби «дати Україні те, що вона потребує» для досягнення успіху.

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Нагадаємо, що США опублікували перелік нової військової допомоги ЗСУ. Вони надають Україні військову допомогу на 400 тисяч доларів

Ситуація на Херсонщині

Мешканці окупованого Херсона повідомляють, що 10 листопада чутно звуки вибухів, зокрема в районі Антонівського мосту, а в передмісті самого Херсона звучать автоматні черги. Також люди зауважили, що росіяни почали тікати з міста навіть на моторних човнах.

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