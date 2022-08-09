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"Втратило боєздатність нацформування": які фейки та дезінформацію поширювали росіяни

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"Втратило боєздатність нацформування": які фейки та дезінформацію поширювали росіяни

Фото: Служба безпеки України

Центр протидії дезінформації пише, що протягом 08.08.2022 окупанти поширили наступну інформацію.

  • Фейк: в МО РФ заявили: «внаслідок знищення пунктів дислокації українських націоналістів, масових втрат та дезертирства втратило боєздатність нацформування «Кракен». Для термінового поповнення втрат командири нацистського формування марно намагаються змусити вступати до нього жителів Харкова».
  • Дезінформацію - пропагандистські ЗМІ РФ поширюють інформацію щодо планів ЗСУ під час деокупації масовано обстрілювати населені пункти до повного їх знищення. На думку ворога, така інформація налаштує місцеве населення проти українських військових.
  • Фейк - в МО РФ заявили, що «у Васинівці Запорізької області бойовики українських збройних формувань замінували автомобільний міст через річку Жеребець, який планують підірвати для звинувачення російських підрозділів у невиборних ударах по цивільній інфраструктурі».

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
142
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