Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / © Associated Press

Реклама

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував першу тристоронню зустріч президента США Дональда Трампа, лідера КНР Сі Цзіньпіна та кремлівського очільника Володимира Путіна, яка відбулася у китайському Шеньчжені. Він заявив, що це місто — не та Ялта, про яку мріє російський лідер, і закликав його припинити війну проти України.

Про це йшлося у дописі Сибіги на Х.

Реклама

«Шеньчжень — це не Ялта мрій Путіна. Тим часом Росія практично втратила свій міст до справжньої Ялти в окупованому українському Криму. Час йому прокинутися, подивитися правді в очі та завершити війну, яку він ніколи не зможе виграти», — написав він.

Реклама

Так український міністр відреагував на переговори Трампа, Сі та Путіна в Китаї.

Пресконференція Путіна після тристороннього саміту з Трампом і Сі — що наговорив диктатор

Нагадаємо, очільник Кремля Володимир Путін провів пресконференцію, під час якої назвав зустріч лідерів КНР Сі Цзіньпіна та США Дональда Трампа «новою сторінкою в історії дипломатії». Водночас він зробив декілька зухвалих заяв про війну РФ проти України.

Зокрема, він розповів, що Росія нібито не починала війну проти України, а прагне її закінчити. За словами господаря Кремля, Москва виступає за довгострокове врегулювання, орієнтоване на майбутнє.

Нагадаємо, 19 листопада на полях саміту АТЕС у китайському Шеньчжені відбулася тристороння зустріч керівників США, КНР та РФ. Перед цим президент США Дональд Трамп провів окремі двосторонні переговори спочатку з російським диктатором, а потім — з очільником Китаю Сі Цзіньпіном. Останній своєю черго, також зробив декілька підсумкових заяв.

Реклама

Новини партнерів