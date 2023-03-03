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Вучич натякнув, що Сербія може розірвати відносини з РФ — Politico

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Вучич натякнув, що Сербія може розірвати відносини з РФ — Politico

Фото: Associated Press

На Белград чекає складний вибір у майбутньому.

Президент Сербії Олександр Вучич заявив про настання часу переосмислення державної політики. Він натякнув, що його країна може запровадити санкції проти Росії та розірвати знею відносини.

Про це повідомляє Politico із посиланням на коментар сербського лідера.

На запитання журналіста, чи настав момент для змін у Сербії, Вучич відповів лаконічно.

"Ви отримаєте від мене одне речення. Сербія залишиться на своєму шляху до ЄС. Гаразд, робіть висновки самі. Але я думаю, ви мене розумієте", - заявив він.  

Президент додав, що на Белград чекає складний вибір у майбутньому. 

Раніше ми повідомляли, що Вучич пообіцяв притягнути до відповідальності сербів, які воювали проти України й належали до російської ПВК "Вагнер", після їх повернення на батьківщину. 

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